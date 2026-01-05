シナモロール、ポチャッコ、クロミ、マイメロディがデザインされたミニ香水をチェック！うるうる瞳でハートを抱きしめる「ミニモアパフューム」が1 月1 日よりドン・キホーテ系列店舗に登場中♪☆キュートなデザインボトルが可愛いミニモアパフュームをチェック！（写真8点）＞＞＞2026年の新春1月1日（木）より、ドン・キホーテ系列店舗（※一部店舗除く）にて順次販売を開始しているのは、サンリオの人気キャラクター「シナモ