【サンリオ】きゅるんと可愛いミニ香水「ミニモアパフューム」限定デザイン
シナモロール、ポチャッコ、クロミ、マイメロディがデザインされたミニ香水をチェック！ うるうる瞳でハートを抱きしめる「ミニモアパフューム」が1 月1 日よりドン・キホーテ系列店舗に登場中♪
☆キュートなデザインボトルが可愛いミニモアパフュームをチェック！（写真8点）＞＞＞
2026年の新春1月1日（木）より、ドン・キホーテ系列店舗（※一部店舗除く）にて順次販売を開始しているのは、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「ポチャッコ」「クロミ」「マイメロディ」がデザインされた「ミニモアパフューム」。
ハートをぎゅっと抱きしめる愛らしいポーズと、うるうるとした瞳が印象的なドン・キホーテ限定デザインとなっている。
パッケージにもハートを散りばめ、各キャラクターをイメージしたパステルカラーがめっちゃ可愛い♪ 使うたびにときめき、お部屋に飾っても気分の上がるラブリーな仕上がりを楽しんで。
香りは、フレグランスブランド「ヴァシリーサ」で人気No.1 の「ヌード ワン」。
リッチで甘美なアップルプラリネの香りがふわりと広がる、グルマン調の愛らしい甘さがありながらも重すぎない、爽やかさも秘めた絶妙なバランスは、多くの人に愛されている香り。
トップはアップル、シトラス。ミドルにハニーサックル、ガーデニア。そしてラストにプラリネ、バニラ、サンダルウッドをお楽しみいただける。
香りは「シナモロールデザイン」「ポチャッコデザイン」「クロミデザイン」「マイメロディデザイン」全て共通となっている。
バッグやポーチにすっと入る8mL サイズで、いつでも香りを楽しめるサイズ感も◎。
ドン・キホーテ系列店舗でしか手に入らない、キュートなサンリオキャラクターデザインのフレグランスで、香りに包まれるハッピーな毎日をお楽しんでみて！
