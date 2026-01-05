ケンエレファントより、『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』第4弾に「写楽保介」＆「ユニコ」が登場！原作デザインにこだわった手塚キャラのソフビをご紹介しよう。☆漫画から飛び出してきたような再現度を見せるソフビシリーズをチェック！（写真11点）＞＞＞アート雑貨メーカー「ケンエレファント」のソフビスタジオ「中空工房（ちゅうくうこうぼう）」より、『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』の第4弾とし