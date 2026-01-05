【手塚治虫】ユニコ＆写楽保介のソフビ登場！ 特典はアクリルキーホルダー
ケンエレファントより、『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』第4弾に「写楽保介」＆「ユニコ」が登場！ 原作デザインにこだわった手塚キャラのソフビをご紹介しよう。
☆漫画から飛び出してきたような再現度を見せるソフビシリーズをチェック！（写真11点）＞＞＞
アート雑貨メーカー「ケンエレファント」のソフビスタジオ「中空工房（ちゅうくうこうぼう）」より、『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』の第4弾として、「写楽保介」と「ユニコ」を2026年6月にリリース決定、先行予約が2026年1月16日（金）23：59まで行われる。
『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』は、手塚プロダクション監修のもと、原作漫画のシーンを立体化。これまでに「アトム大使」や「火の鳥：チロル」などが登場し、シリーズを通してキャラクターの魅力を立体で楽しめる好評なソフビシリーズだ。
手塚治虫が描いた特徴的で優美な曲線を、自社工房「中空工房」で培ったソフビ制作技術と職人の手作業による塗装で再現している。
第4弾となる今回は、漫画『三つ目がとおる』より主人公・写楽保介と、漫画『ユニコ』より同じく主人公のユニコがソフビになって登場。
「写楽保介」のピックアップシーンはエピソード ”カオスの壺” より、写楽保介を止めに来たカンカイ博士の部下に超能力を浴びせるシーン。
「ユニコ」のピックアップシーンはエピソード ”野牛の丘” より、ティピがメアリの頬にキスするのを見つめるユニコ。
原作をご存知の方はその再現度の高さを、未読の方はぜひそのシーンを原作で味わっていただきたい魅力溢れる、まるで作品から飛び出してきたかのような仕上がりを実現している。
パッケージはコミック誌をイメージしたデザインで、ボール紙をベースに、手塚治虫作品から抜粋したコマを「オペークインキ（ホワイト）」で全面に印刷。
また、タイトルは箔押し（黒箔）で、シール部分には蛍光色シール（ルミノ）を起用、天面には手塚ファンおなじみの「ヒョウタンツギ」を空押し加工とこだわりのパッケージとなっている。
さらに、本製品をケンエレファント公式オンラインストアおよび直営店舗（ケンエレブンシツ、ケンエレスタンドほか）でご購入いただいた方には、特典として「ピックアップシーンの特製アクリルキーホルダー」が1点プレゼントされる。
特典のアクリルキーホルダーは、ご購入いただいたキャラクターに対応したデザインとなる。特典は無くなり次第、配布終了となるので注意しよう。
原典の漫画とともに末永くお楽しみいただける、アートピースとしてのソフビをぜひお手元で楽しんでみてはいかがだろうか。
（C）Tezuka Productions
