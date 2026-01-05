2026年1月5日に告示された群馬県前橋市長選（12日投開票）で、前橋市議会の自民系2会派が支援することにしたのは、政治家としてのキャリアはゼロの弁護士・丸山彬氏（40）だ。今回初めて市長選に挑戦する丸山氏の妻は、J-CASTニュースの取材に、「政治家の妻として嫁いだわけじゃないので不安もある」としつつ、「人間として、市のトップとして、自分はこうしたいという1本筋の通ったところだけは、どんなことがあってもぶらさない