スノーボードW杯ハーフパイプ第2戦を制し、笑顔で取材に応じる山田琉聖＝コッパーマウンテン（共同）高回転技の進化が続くスノーボード男子ハーフパイプ（HP）で、19歳の山田琉聖（チームJWSC）は独自スタイルを貫く希有な存在だ。昨年12月のワールドカップ（W杯）第2戦を独創的な構成で初制覇。残り1枠のミラノ・コルティナ冬季五輪代表争いでリードするが「意識はせず、やりたいと思う技をやっていくだけ」と自然体で1月のW杯