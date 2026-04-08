早大を卒業したスノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）の小野光希（２２＝ＩＮＰＥＸ）は競技と就職活動を両立し、ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを勝ち取った。世界のトップで戦うアスリートは、なぜ競技外でも全力投球だったのか――。４月から次なる一歩を踏み出した新社会人が、本紙の単独インタビューで狙いを明かした。３月末に行われた「はちみつきんかんのど飴」の新生活応援イベントでは「環境がガラッと変わるので