名塚氏は湘南、村上氏は長崎でコーチを務めていたアビスパ福岡は1月5日、名塚善寛氏と村上佑介氏の2名がトップチームのコーチに就任することを正式発表した。名塚氏は1969年10月7日生まれの56歳、千葉県出身。現役時代はベルマーレ平塚やコンサドーレ札幌でプレーした。引退後は札幌の下部組織での指導を経てトップチームコーチも務めたほか、レノファ山口FCでは監督としても指揮を執った。直近では湘南でコーチを務めていた。