第102回箱根駅伝、黒田は「テンション上がりきっちゃって…」第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。立役者となったのは5区で大逆転を演じた黒田朝日（4年）。トップに浮上する直前、早大・花田勝彦監督が乗っていた運営管理車にガッツポーズを見せる場面もあった。花田監督は自身のXで、この出来事に理解を示している。5区で衝撃的な