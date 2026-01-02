スポニチスポニチアネックス

「ネクストヒーロー」になるか 巨人若手選手のとっておき情報を紹介

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2020年12月30日のラジオで、巨人若手選手のとっておき情報を明かした
  • 小笠原道大氏は、長野久義氏も「面白い」と評価したという
  • 萩尾匡也については「鈴木誠也みたいな体になってます」と証言した
記事を読む

おすすめ記事

  • 国内復帰初戦で、BUSHI(左)とGHCタッグ王座を獲得した内藤哲也(右)。中央はRYUSEI
    【ノア】内藤哲也　約８か月ぶりの国内でベルト奪取も「コンディションを調整できなかった反省の方が大きい」 2026年1月2日 5時0分
  • スポニチ
    中田翔氏　「人間的に丸く」と言われ「昔の自分を見つめ直した時に…」　現役時代は死球に怒り「後輩に…」 2026年1月2日 12時13分
  • 　（左から）大谷翔平、菊池雄星
    大谷翔平＆菊池雄星　花巻東ビッグスター初共演！侍Ｊメンバー８人先行発表　菊地は人生初代表「日本の勝利のために全力で」 2025年12月27日 5時1分
  • スポニチ
    【RIZIN】秋元強真「漢じゃない」　スクランブル参戦で1RTKO勝利！斎藤裕へ対戦要求「来年…」 2025年12月31日 16時18分
  • スポニチ
    【高校ラグビー】桐蔭学園、3連覇へ圧倒8強入りも藤原監督「いろいろと課題はあった」 2026年1月1日 12時24分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 娘の婚約者 愛人の元夫だった
    2. 2. 新年一般参賀 男が最前列で全裸
    3. 3. 吉岡美穂 明かしたIZAMへの不満
    4. 4. 一般参賀 美智子さまに「異変」
    5. 5. 黒田は「神なの?」ライバル脱帽
    6. 6. 3歳男児 マンション9階から転落
    7. 7. aespa「別の疑惑」指摘する声も
    8. 8. 箱根駅伝 優勝トロフィーが物議
    9. 9. 3体の悪霊に…まさかの不調理由
    10. 10. 中国フリマ 自衛隊の制服が出品
    1. 11. はじめしゃちょー 第1子女児誕生
    2. 12. ちゃんみな 珍しい苗字を告白
    3. 13. 初詣で124人圧死した最悪の事故
    4. 14. 長谷川京子のセレブな逢瀬 目撃
    5. 15. 夫婦営み 4割「なくても仲いい」
    6. 16. グランメゾン・パリ 初の地上波
    7. 17. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
    8. 18. 有吉弘行は真顔に aespaへ抗議か
    9. 19. インドの騒ぎ 原因は「放尿」
    10. 20. 青学大・黒田 進路にネット騒然
    1. 1. 娘の婚約者 愛人の元夫だった
    2. 2. 新年一般参賀 男が最前列で全裸
    3. 3. 3歳男児 マンション9階から転落
    4. 4. 初詣で124人圧死した最悪の事故
    5. 5. 初詣中の女性を盗撮か 男を逮捕
    6. 6. 年末に新宿で事故 不可解な行動?
    7. 7. インフル急変…5歳娘に脳死判定
    8. 8. 絶望…名神で起きた154km大渋滞
    9. 9. 中国の「日本たたき」中途半端?
    10. 10. 仏壇で使ったろうそく消し忘れか　喫茶店兼住宅で火事1人死亡…住人の72歳男性か　茨城・石岡市
    1. 11. 高市首相 今春の訪米で調整へ
    2. 12. 日本に行くな 理由が怖すぎる
    3. 13. 70代夫婦 娘家族の帰省に恐怖
    4. 14. 31歳女性が死亡 複数凶器使用か
    5. 15. 東京で初雪 3日にかけて積雪注意
    6. 16. 芽郁 本当の危機はこれからか
    7. 17. 山奥に都会? 京都の「謎の街」
    8. 18. キャナルシティ博多の別館再開へ
    9. 19. 白山市議の住宅兼店舗で火災発生
    10. 20. コカイン 若い世代で急拡大か
    1. 1. 一般参賀 美智子さまに「異変」
    2. 2. 中国フリマ 自衛隊の制服が出品
    3. 3. 戸建て購入 半年で転居決断の訳
    4. 4. U.F.O.抑えカップ焼きそばNo.1に
    5. 5. 日米会談 中国巡るやりとり不明
    6. 6. トランプ氏 高市首相を米に招待
    7. 7. 「アドガキ」子どもの危険な実態
    8. 8. 日米首脳、インド太平洋地域中心に意見交換
    9. 9. おせちは筑前煮で高血圧一直線に
    10. 10. ひろゆき氏カルト批判で評価一転
    1. 11. 日米首脳が電話会談
    2. 12. 高市首相がトランプ氏と電話会談２５分、今春の初訪米に向け調整で一致…「日米同盟の強固な連携を確認」
    3. 13. 不倫肯定の立花氏 暗い生い立ち
    4. 14. 母も解けず検索…小6の面積問題
    5. 15. 「号泣元県議」の知られざる現在
    6. 16. 復帰1カ月で炎上? 玉川氏に呆れ
    7. 17. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
    8. 18. いきステ値上げ 今までが奇跡?
    9. 19. ムダ毛に視線 第一印象に影響?
    10. 20. スマホない時代何して過ごした?
    1. 1. インドの騒ぎ 原因は「放尿」
    2. 2. 2200万円で落札 中国で感情消費
    3. 3. 中国 日本や欧米の批判に反論
    4. 4. 米ディズニー 180kgの球が客席に
    5. 5. スイス40人死亡 火元は花火か
    6. 6. サッカー審判がパリで世紀の窃盗
    7. 7. 時間停止アクション＆武器クラフトを駆使して「世界線」を渡り歩くゲーム「Million Depth」プレイレビュー
    8. 8. THE BOYZらに1億円以上も未払い?
    9. 9. 中国人が感動した日本の善意
    10. 10. スイス火災 花火が天井に引火か
    1. 11. 19歳でこの世去って30年、大量の精神安定剤が検死で検出…元旦に流れた韓国歌手の訃報
    2. 12. サムスンらへ「一時救済」の訳
    3. 13. ウィル・スミス セクハラで訴訟
    4. 14. 台北無差別襲撃 罪恐れ飛び降り?
    5. 15. 韓でタクシー事故 1人が心肺停止
    6. 16. IVEウォニョン 中国で非難の渦中
    7. 17. スイス40人死亡 身元確認は難航?
    8. 18. 韓の美容系YouTuber 29歳で死去
    9. 19. 3Dプリントのごみを自宅で戻す技
    10. 20. 露の原潜原子炉支援説 波紋呼ぶ
    1. 1. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
    2. 2. 子が名門校の登校拒否 父が後悔
    3. 3. 中国人 日本でヴィトン買う理由
    4. 4. 年収800万円男性 投資運用成績は
    5. 5. 2025年 資産10億円超使った結果
    6. 6. 首相が放置する物価高の「火元」
    7. 7. グリーン車を親子が占領…モヤッ
    8. 8. 一泊30万円 1万円で味わう方法
    9. 9. 福岡への移住 東京よりお得は嘘?
    10. 10. 買収で一変した老人ホームの日常
    1. 11. 日米首脳が2日夜にも電話会談へ、訪米時期や対中で協議か＝共同
    2. 12. 冬の寒い時期 暖房器具の選び方
    3. 13. 「病院のメシ」なぜまずいのか
    4. 14. 「黒く塗られたシューズ」に屈辱
    5. 15. 神戸の新バスターミナル名称決定
    6. 16. キャッシュレス化 3つの利点
    7. 17. “水滴”対策バッチリ！「マジックアンブレラ」が話題
    8. 18. 「琉神マブヤー」新グッズが続々発売！幻のテレビ絵本も
    9. 19. 【カルディの初売り】コーヒー福袋3種が登場、いずれも限定トートバッグ付き
    10. 20. 生活水準を保つ 3つの対策
    1. 1. 【明日から】Amazon 初売りでノースフェイスのアウターや小物などがSALE価格に
    2. 2. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
    3. 3. 都会のげっ歯類 速度で進化の訳
    4. 4. タワマン配達「地獄」の理由
    5. 5. 今さら聞けない 最新ChatGPT全貌
    6. 6. ビックカメラ 初のガンプラ展示
    7. 7. New BalanceがAmazonでセールに
    8. 8. Amazon初売り 日用品も超特価に
    9. 9. 初めての完全ワイヤレスイヤホンに最適？ ソニーが提案する三つの選択肢
    10. 10. フォークホラー 世界観が解禁
    1. 11. 任天堂がMiiverseの「自活」廃止、投稿数制限など管理強化。アルバムほか新機能も
    2. 12. 生成AIから量子コンピューターの最前線まで：『WIRED』日本版がおすすめするポッドキャストエピソード 10選【2025年版】
    3. 13. UQコミュニケーションズ、名古屋鉄道で「WiMAX 2＋」のエリア整備を3月26日に完了！駅構内や列車内において利用可能に
    4. 14. PS5のセキュリティを司るBootROM鍵が流出、ソニーによるパッチ対応は不可能か
    5. 15. 【次は何借りる！？】【10月リリースのオススメ作品】誰かに教えたくなるシネマ
    6. 16. 二日酔いを防止できる？　個人の最適な飲酒ペースをアドバイスするアルコールチェッカー「TISPY2」
    7. 17. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
    8. 18. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
    9. 19. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
    10. 20. 【対談連載】アーティスト　市原えつこ
    1. 1. 黒田は「神なの?」ライバル脱帽
    2. 2. 箱根駅伝 優勝トロフィーが物議
    3. 3. 青学大・黒田 進路にネット騒然
    4. 4. 箱根駅伝 山の名探偵「悔しい」
    5. 5. 駅伝 ボランティアの意外な正体
    6. 6. 「家族のために引退決断」SNS涙
    7. 7. 青学大 16位からの大逆転Vに衝撃
    8. 8. 箱根 青学大・黒田が5区出走へ
    9. 9. 身長413cmのToCが新王者を発表
    10. 10. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
    1. 11. 不倫で妊娠…ヤク選手のその後
    2. 12. 青学大V「僕が新・山の神です」
    3. 13. 前WBC王者の厳しい判定に猛批判
    4. 14. 駅伝中継のCM えらく豪華と反響
    5. 15. 高校サッカー「疑惑の判定」波紋
    6. 16. 今井&岡本 ロスでMLB球団と面談?
    7. 17. 箱根駅伝 青学大が3連覇の裏
    8. 18. 箱根駅伝 亡きアナの実況流れ涙
    9. 19. 日本ハムに必要不可欠な28歳捕手
    10. 20. 元G投手 ラジオで期待の若手投手
    1. 1. 吉岡美穂 明かしたIZAMへの不満
    2. 2. aespa「別の疑惑」指摘する声も
    3. 3. 3体の悪霊に…まさかの不調理由
    4. 4. はじめしゃちょー 第1子女児誕生
    5. 5. 長谷川京子のセレブな逢瀬 目撃
    6. 6. ちゃんみな 珍しい苗字を告白
    7. 7. 有吉弘行は真顔に aespaへ抗議か
    8. 8. 堂本光一の結婚相手がSNS削除
    9. 9. 綾小路翔 ちゃんみな演出に言及
    10. 10. さんま 再婚しなかった理由
    1. 11. 0歳の子どもを保育園へ 批判の声
    2. 12. 長澤まさみ どこで知り合った?
    3. 13. 森田哲矢が別れた理由 ドン引き
    4. 14. 紅白 歌唱時間の「格差」指摘も
    5. 15. SNSざわつく 浜辺美波に破局の噂
    6. 16. 映画『グランメゾン・パリ』地上波初放送が決定　『グランメゾン東京』＆SPドラマの一挙放送も
    7. 17. Perfume 紅白で「歌唱3分」落胆
    8. 18. 紅白 異例の「グダグダ進行」か
    9. 19. 嵐、久々に5人そろってファン感涙　「若返った？」大野智が書き初め披露...「みんな！2026年もよろしくな！」
    10. 20. 家康の末裔芸人「超高額」お年玉
    1. 1. モラハラ夫にキレた妻 立場逆転
    2. 2. 美しい姿勢を作る9分ストレッチ
    3. 3. 40・50代向け サマ見えコート
    4. 4. 3000人に「夫婦の営み」を聞いた
    5. 5. 一日中続く 新感覚の眉マスカラ
    6. 6. 苺が主役 期間限定スイーツ
    7. 7. 甥っ子からLINE 本気で身構えた
    8. 8. 【明日の運勢】1月3日の運勢はどうなる？　血液型別にチェック！
    9. 9. Koki,日本離れ決断すべきなのか
    10. 10. 知られざるフォトジェニックな紅葉スポットがいっぱい！ 愛知の紅葉めぐり旅へ【前編】。もみじ饅頭の天ぷらや、トラフグ料理などご当地グルメも。
    1. 11. 12星座【贅沢大好き】ランキング　牡牛座は上質なものを見ると物欲センサー作動！
    2. 12. オーブン不要 ミニココット
    3. 13. 伊藤桃々の新作ランジェリー登場
    4. 14. 【占いトリビア】エレメント×クオリティで読み解く、12星座のプロフィール
    5. 15. 「お年玉ケチるな」大声で反撃
    6. 16. 退職のうわさが社内に広まり気まずい日々。そんななかで救われた、同期の言葉とは？／『残業ねこ』
    7. 17. 「人工肛門（ストーマ）って本当に大変で…」主治医を凹ませるほど、愚痴が止まらない！／腸よ鼻よ06（7）
    8. 18. 部屋着っぽいGUのサマ見えコーデ
    9. 19. 3carat サンリオテーマの新作
    10. 20. 夫が浮気? 証拠集めに失敗し反省

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得