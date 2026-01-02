「些細（ささい）なことにイラッとしたり、将来に不安を感じて人生に希望が持てなくなったり……。中高年女性はそういった漠然とした『モヤモヤ』や『不安』が募りやすい世代なんです」この記事のすべての写真を見ると話すのは、精神科医のTomy先生。自分自身ではコントロールできない変化に直面し、どうしても気持ちが揺らぎやすくなるのだという。中高年のモヤモヤは誰にでも起こる「親の介護や老後資金への不安。夫の定年退職