来年1月2日に往路、3日に復路第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は来年1月2日に往路、3日に復路が行われる。29日には区間エントリーも発表され、決戦ムードも高まってきた。大きな注目を集める新春のメガイベントで、あまり知られていないルールなどを紹介する。箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟が大会公式サイトで公開している競技実施要項では、様々なルールが記されている。駅伝といえばタスキ。実は