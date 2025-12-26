横浜市中区の雑居ビルで男性の変死体が見つかりました。きのう午後9時40分ごろ、横浜市中区の雑居ビルで「全裸の男性が倒れている」とビルの作業員から110番通報がありました。警察によりますと、男性は非常階段の踊り場に全裸の状態で仰向けに倒れていて、病院で死亡が確認されました。男性の腹部には複数のあざや打撲の跡があり、警察は身元の確認を進めるとともに事件や事故などに巻き込まれた可能性もあるとみて調べを進めてい