自転車の青切符（反則金）制度が導入される中、重大な事故を引き起こした際の手続きとなる「赤切符」はどのようなものがあるのか。即刑事処分になる典型例は酒酔い運転。たとえば、飲み会の帰り道などでアルコールの影響で正常な運転が不能な時に摘発された場合、反則金納付ではなく刑事手続きが取られ、罰金刑、懲役の対象となる。重大事故を伴う過失（過失運転致死傷）も同様だ。自転車を運転して信号無視や一時不停止の結