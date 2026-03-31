あってはならない事故が反米軍基地団体の"抗議船"で起きてしまった。沖縄県名護市の辺野古沖で3月16日、小型船2隻が相次いで転覆した。2隻の船は米軍普天間飛行場の辺野古移設に抗議する市民団体「ヘリ基地反対協議会」（以下、反対協）が運航する「不屈」「平和丸」で、当日は修学旅行中の京都・同志社国際高校の2年生18人が分乗。先に転覆した「不屈」の船長・金井創さん（71）と、救助に向かって転覆した「平和丸」に乗ってい