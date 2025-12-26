1月12日よりフジテレビ系で放送がスタートする橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』の追加キャストとして、星乃夢奈、倉澤俊、小林虎之介の出演が決定した。 参考：小林虎之介、下積み生活で唯一の挫折とはデビューからの足跡を辿る1万字インタビュー 本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込ん