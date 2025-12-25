ダンロップ公式X「サンタさんありがとう。」ドジャース・大谷翔平投手と広告出演契約を結ぶ住友ゴム工業のDUNLOP（ダンロップ）が、25日に自社X（旧ツイッター）を更新。大谷からユニホームのプレゼントがあったことを明かした。粋なプレゼントが届いた。同社の公式Xは「サンタさんありがとう。」として画像を投稿。「OHTANI 17」の白のドジャースユニホームには、「To DUNLOP」の文字に加えて、大谷のサインと見られる文字が