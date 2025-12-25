28年の番組史上初の2夜連続放送として幕を開けた今年の『SASUKE2025 〜第43回大会〜』(12月24日・25日 各日18:00〜22:00)。1stステージクリア者わずか7人の大波乱となり、今回が最後の出場と決めていたA.B.C-Z・塚田僚一もクリアならなかった。岩本照と塚田僚一12月24日の第1夜の放送では過去最難関へと進化した1stステージが100人の挑戦者を迎え撃った。前回大会の28人、前々回大会の21人というクリア者数から一転、今大会で突破