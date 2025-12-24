GUNO＆Chance 日台４人組ボーイズグループ「BUGVEL」のGUNO（王君豪）と俳優・シンガーのChance（成晞）がW主演を務める、映画『秘密關係 Secret Lover 最後の約束』が12月26日に公開される。GUNOは、活発で負けず嫌いなゲーム好きの大学生・陸 俊晞（ルー・ジュンシー）、Chance（成晞）はジュンシ―の幼馴染・韓 拓（ハン・トゥオ）を演じる。原作は日本の漫画家・こめおかしぐ氏の人気BL漫画「イッて終わりなわ