ロイヤルグループが展開する「てんや」は、2025年12月26日からグランドメニューの改定を実施する。今回の改定では、〈1〉『藪そば･うどん』のつゆのリニューアル、〈2〉『海鮮かき揚げ天丼』の復活と新ラインアップの発売、〈3〉定番メニュー『天丼』『オールスター天丼』などのリニューアル――を実施する。また、これに伴い『海老といかの上天丼』『海老といかの上天丼弁当』の販売を終了するほか、一部商品の価格改定を実施する