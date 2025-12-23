アカチャンホンポ（株式会社赤ちゃん本舗）は23日、「2025年生まれ赤ちゃんの命名・名前ランキング」を発表した。今年は名前ランキングと合わせて、子育てママ・パパに聞いた「2025年子育てをする中で感じた今年を表す漢字」についても調査した。【男女別】2025年「赤ちゃんの名前ランキング」■2025年生まれ名前ランキング2025年の名前ランキングでは、男の子「湊」（みなと）、女の子「翠」（すい）が1位を獲得。男の子・