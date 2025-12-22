「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOPの開催が決定。イトーヨーカドー店舗にて、2025年12月19日（金）から開催中だ。＞＞＞お文具といっしょ×サンリオキャラクターズのアイテムをチェック！（写真14点）「お文具といっしょ」は ”なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる” キャラクターシリーズで、お文具さんとその仲間たちの日常を綴った動画や漫画がSNSで大人気の癒し系キャラクター。2018年