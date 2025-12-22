【お文具といっしょ】サンリオキャラクターズとのPOP UP SHOP開催！
「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOPの開催が決定。イトーヨーカドー店舗にて、2025年12月19日（金）から開催中だ。
＞＞＞お文具といっしょ×サンリオキャラクターズのアイテムをチェック！（写真14点）
「お文具といっしょ」は ”なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる” キャラクターシリーズで、お文具さんとその仲間たちの日常を綴った動画や漫画がSNSで大人気の癒し系キャラクター。
2018年よりX（旧Twitter）にて4コマ漫画の投稿をスタートし、2019年に書籍化。2020 年にはYouTubeでのアニメーション作品もスタート、各種SNSの総フォロワー数は脅威の100万人超えなど幅広いファン層から支持されている。
そんなお文具といっしょとサンリオキャラクターズのPOP UP SHOPでは、おなまえプレートバッジやエンベロープケースなど新作グッズが登場するほか、前回大好評だったお文具さんのぬいぐるみも再販される。
また、「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」の新商品のみを1会計2200円（税込）のお買い上げごとに、購入特典としてイラストカード（全11種）が1枚プレゼントされる。
※通販での購入は配布対象外となります。
グッズには、お文具さんとハローキティ・シナモロール・マイメロディ・クロミ・ポチャッコがコラボしたイラスト、そしてお文具さんだけでなく「お文具さん×シナモロール」「プリンさん×ポムポムプリン」「名も無き者×バッドばつ丸」「猫さん×タキシードサム」「子猫さん×ハンギョドン」「ゼリーさん×ぐでたま」がコラボしたイラストの2種を使用。
ぜひお気に入りのアイテムをお迎えして、ほっこり癒されてください！
（C） お文具 ／ 講談社 （C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664098
