2024年11月に自転車の酒気帯び運転にも罰則を盛り込んだ改正道路交通法が施行され、今年は自転車の飲酒運転で自動車免許が停止となった人が増えています。【写真を見る】自転車の飲酒運転で車の“免停”に！？忘年会シーズン要注意【ひるおび】街の人はー「初めて聞きました。」（50代男性）「免許停止は知らなかったです。賛成。」（60代女性）「自転車と車の免許ってまた別の話じゃないですか。紐付けちゃうのはちょっとどうかな