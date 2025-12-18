18日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数705、値下がり銘柄数658と、値上がりが優勢だった。 個別ではヒーハイスト、誠建設工業がストップ高。インターライフホールディングス、佐藤渡辺、大成温調、カネ美食品、久世など40銘柄は年初来高値を更新。ＪＭＡＣＳ、フィル・カンパニー、プラコー、協立情報通信、サイバーステップホールディングスは値上がり率上位