「ほっともっと」にて、大人気のお弁当を巻いた「恵方巻」が2月1日（日）から2月4日（水）の4日間限定で販売される。また、店頭・ネット予約限定で、大人気キャラクター 「ドラえもん」デザインの恵方巻プレートも登場する。＞＞＞「ほっともっと」の恵方巻をチェック！（写真8点）「ほっともっと」では、 ”人気のお弁当” を店内で1本1本丁寧に巻いた「恵方巻」が全3種類登場する。白身フライやちくわの天ぷら、キンピラなど定番