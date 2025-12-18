【ドラえもん】「ほっともっと」の恵方巻プレートは店頭・ネット予約限定！
「ほっともっと」にて、大人気のお弁当を巻いた「恵方巻」が2月1日（日）から2月4日（水）の4日間限定で販売される。また、店頭・ネット予約限定で、大人気キャラクター 「ドラえもん」デザインの恵方巻プレートも登場する。
＞＞＞「ほっともっと」の恵方巻をチェック！（写真8点）
「ほっともっと」では、 ”人気のお弁当” を店内で1本1本丁寧に巻いた「恵方巻」が全3種類登場する。
白身フライやちくわの天ぷら、キンピラなど定番の『のり弁当』の具材をそのまま巻いた『のり弁巻』540円、甘めのタレで味付けしたから揚や、だし巻玉子を巻いた食べ応え抜群の『から揚巻』600円、甘酸っぱいチキン南蛮と具だくさんのタルタルソースがたまらない『チキン南蛮巻』660円の全3種で、各商品ハーフサイズもご用意。
また、全種類の食べ比べが楽しめる『恵方巻3本食べ比べセット』や、恵方巻3本と人気の豚汁2杯、8コ入りチキンBOXがセットになった『恵方巻ファミリーセット』など、バリエーション豊富に取り揃えられている。
そしてご予約限定メニューとして、大人気キャラクター「ドラえもん」デザインの『ドラえもん 恵方巻プレート』が今年も登場。
ハーフサイズの恵方巻3種類に加え、エビフライ、プチハンバーグ、ドラえもんプリンなど人気のおかずを詰め合わせた、バラエティ豊かなプレートとなっている。
さらに、 ”ドラえもんおたのしみシール” が3枚付属する。
ぜひ家族で楽しんでほしい。
今年の恵方は南南東、「ほっともっと」の恵方巻を南南東を向いておいしく召し上がれ。
