サンリオのキャラクター「リトルツインスターズ」の50周年を記念して、 「キキ＆ララ」の日本アニメーションが制作したスペシャルアニメーションが2025年12月24日（水）のふたりのお誕生日にあわせて公開される。☆日本アニメーション制作のスペシャルアニメ場面カットをチェック！（写真7点）＞＞＞1975年にデビューしたふたごのキャラクターである「キキ＆ララ」（リトルツインスターズ）は、夢見るようなファンタジー世界と、や