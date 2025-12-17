【リトルツインスターズ50周年記念】キキ＆ララのSPアニメがふたりのお誕生日に公開！
サンリオのキャラクター「リトルツインスターズ」の50周年を記念して、 「キキ＆ララ」の日本アニメーションが制作したスペシャルアニメーションが2025年12月24日（水）のふたりのお誕生日にあわせて公開される。
☆日本アニメーション制作のスペシャルアニメ場面カットをチェック！（写真7点）＞＞＞
1975年にデビューしたふたごのキャラクターである「キキ＆ララ」（リトルツインスターズ）は、夢見るようなファンタジー世界と、やわらかく可愛らしいビジュアルで世代を超えて愛されてきた。
近年ではSNSでの人気や幅広いコラボレーション展開により、若年層から大人までファン層が拡大している。
そんな「リトルツインスターズ」の50周年を記念したスペシャルアニメーションが誕生♪
世界名作劇場シリーズを手がけた日本アニメーションとの特別なタッグにより、リトルツインスターズの世界をたっぷりと味わえる、美しくやさしい映像作品をお楽しみいただける。
物語は、立派なおとな星になるために、 キキとララが親もとを離れ、新たな世界へと旅立つ ”はじまり” を描いたもの。ふたりの成長と希望に満ちた第一歩を、心あたたまるアニメーションに仕上がっている。
本アニメーションは、2025年に50周年を迎えた「リトルツインスターズ」アニバーサリー企画のひとつとして2025年12月24日に配信を開始。
半世紀にわたり幅広い世代に愛され続けてきたキキ＆ララの心ときめくやさしい世界観をぜひご堪能あれ。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
