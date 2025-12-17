ＴＯＡは反落している。１６日の取引終了後、１２月８日に発表した公募による４００万株の自社株の処分、第三者割り当てによる６０万株の新株の発行及び最大６０万株のオーバーアロットメントによる売り出しに関して、処分価格及び売出価格が１５６２円に決定したと発表。これにサヤ寄せする格好となっている。 出所：MINKABU PRESS