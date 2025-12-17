タカラトミーの鉄道玩具『プラレール』より、「923形ドクターイエロー」をモチーフにしたプライズ用景品「プラレールGRAN＋ぬいぐるみ923形ドクターイエロー」が、モーリーファンタジー、PALOをはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて12月19日（金）より順次展開される。＞＞＞プラレールGRAN＋ぬいぐるみ923形ドクターイエローをチェック！（写真3点）2025年1月に、ドク