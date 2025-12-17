【ドクターイエロー】約63センチのビッグなぬいぐるみがモーリーファンタジー・PAROに登場！
タカラトミーの鉄道玩具『プラレール』より、「923形ドクターイエロー」をモチーフにしたプライズ用景品「プラレール GRAN＋ぬいぐるみ 923形ドクターイエロー」が、モーリーファンタジー、PALOをはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて12月19日（金）より順次展開される。
＞＞＞プラレール GRAN＋ぬいぐるみ 923形ドクターイエローをチェック！（写真3点）
2025年1月に、ドクターイエローT4編成が引退し、話題となった。今回は「923形ドクターイエロー」が、GRAN＋ぬいぐるみとして初登場する。
しかもぬいぐるみシリーズ最大の約63センチと、存在感のあるビッグサイズ！ 思わずギュッと抱きしめたくなる！
ぜひゲームにチャレンジしてみて。
