【ドクターイエロー】約63センチのビッグなぬいぐるみがモーリーファンタジー・PAROに登場

タカラトミーの鉄道玩具『プラレール』より、「923形ドクターイエロー」をモチーフにしたプライズ用景品「プラレール　GRAN＋ぬいぐるみ　923形ドクターイエロー」が、モーリーファンタジー、PALOをはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて12月19日（金）より順次展開される。

2025年1月に、ドクターイエローT4編成が引退し、話題となった。今回は「923形ドクターイエロー」が、GRAN＋ぬいぐるみとして初登場する。
しかもぬいぐるみシリーズ最大の約63センチと、存在感のあるビッグサイズ！　思わずギュッと抱きしめたくなる！

ぜひゲームにチャレンジしてみて。