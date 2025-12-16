三山凌輝、「あんかけパスタ専門店」で見えた“義父との溝”…水谷らから開店祝いナシの不協和音

元BE:FIRSTの三山凌輝が12月13日、東京・吉祥寺に「親父のあんかけパスタ、」をオープンさせた。その名のとおり名古屋の名物B級グルメ「あんかけパスタ」の専門店だ。

5月に所属事務所から独立、11月にグループを脱退した三山。新会社を設立し、実業家としての第一歩が、この店というわけだ。

オープン初日は大勢のファンの行列ができ、入店までに4時間を要するほどの人気ぶり。順調な滑り出しのように見える。ただ、現場には“気がかりな点”もあったようだ。

「開店祝いで、多くの花輪が届いていましたが、ほとんどが食品卸や不動産関係、投資会社からのもの。もちろん、5月まで三山さんが所属していた芸能事務所からの花もありました。

ただ気になったのは、奥さんの趣里さんや、趣里さんのご両親で水谷にとって義父の水谷豊さん、伊藤蘭さんに関する花がなかったことです。ご本人名義ではなくても、水谷さんが代表を務める会社からの花があってもいいとは思いますね」（芸能記者）

三山と趣里は、8月29日に結婚を発表。9月26日には、趣里が第1子を出産している。だが、趣里の実家である水谷家と三山の間には「不協和音」が流れていると見る向きも少なくない。

「4月に『週刊文春』が三山さんの“婚約トラブル”を報じました。女性YouTuberが三山さんに約1億円の資金援助をしたあげく、婚約を破棄されてしまったというものです。すでに趣里さんが妊娠していたこともあり、ご両親はふたりの結婚に賛成していたものの、この報道によって三山さんへの不信感が高まったようです。

このトラブルが報じられる前には、三山さんが水谷さんの芸能事務所に移籍する計画もあったようですが、頓挫しているといわれています。すでに孫が生まれ、おじいちゃん、おばあちゃんになったとはいえ、まだ水谷家と三山さんの間には“埋められない溝”があるのかもしれません」（同前）

新事業を立ち上げるにあたり開いた記者会見では「人とのつながりをより大事にしていきたい」と熱く語っていた三山。“妻の実家”とのつながりはどうか――。