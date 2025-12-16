東京・赤坂の個室サウナで起きた火事で、30代の夫婦が亡くなりました。2人が倒れていたサウナ室はドアノブが外れていて、閉じ込められた可能性があることがわかりました。個室サウナの安全対策を取材しました。■都内で美容院を経営する夫と妻が亡くなる火事が起きたとみられるサウナ室は、上段下段と分かれていて、広さは2.5畳。亡くなった2人は、サウナ室に閉じ込められていた可能性があります。会員制の高級個室サウナで起きた