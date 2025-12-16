親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎がMCを務め、日本のさまざまな名所を訪ねてその素晴らしさを探索して学ぶ『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』。本日12月16日（火）は、良純＆孝太郎が“一生に一度は行ってみたい”伊勢神宮を旅する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！旅は良純が伊勢の定宿にしているというホテルの一室からスタートし、ホテルを出た2人は外宮へ。外宮の正宮“豊受大神宮（とようけだい