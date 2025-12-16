東都大学野球リーグ1部の亜大が15日、スポーツ推薦合格者24人を発表した。オリックス・吉田の弟で昨夏と今夏の甲子園に出場した金足農の吉田大輝投手（3年）、横浜の駒橋優樹捕手（3年）らが加わる。また新幹部を発表し、主将に山里宝内野手、副主将に上原口凌佑内野手、小池祐吏内野手、前嶋藍捕手（いずれも3年）が就任した。主務は栗田弦（2年）となった。