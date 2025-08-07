東北学院「悲運のエース」が語るあの夏（前編）伊東大夢という選手のことを「悲運のエース」と記憶する野球ファンは多いだろう。2021年夏。高校野球宮城大会で圧倒的な優勝候補に挙がっていたのは、伊藤樹（現・早稲田大４年）を擁する仙台育英。2017年夏から県内負けなしの常勝時代が続いており、同年夏も甲子園出場を決めれば５連覇になるはずだった。ところが、仙台育英が４回戦で仙台商に敗れる大波乱が起きる。群雄割拠