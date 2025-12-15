クレジットカード大手のジェーシービー（ＪＣＢ）は来年１月からファミリーレストランなど一部提携店でカードを利用した際に還元するポイントを最大１０％に引き上げる。人気の飲食店などでポイント還元率を高めることで、利用増を図る。高いポイント還元率で攻勢をかける銀行系カードに対抗する狙いだ。ＪＣＢがポイント名を「Ｊポイント」に改称することに合わせて始める。「ＪＣＢオリジナルシリーズ」と呼ばれる定番カード