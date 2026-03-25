毎日の買い物で損しないためには、どんなことに気を付ければいいのか。ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢さんは「『支払い方』には注意したほうがいい。現金派の人は気付かないうちに、キャッシュレス派の『ポイント代』を肩代わりしている側面がある」という――。※本稿は、風呂内亜矢『9割が知らずに損してる！スマホ決済「超」入門』（青春新書インテリジェンス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Natta