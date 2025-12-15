《真叶（まなと）です。よろしくお願いします》──2021年12月18日に亡くなった女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優・前山剛久（34）が、12日までに六本木のメンズラウンジ店でキャストとして働いていることを自身のインスタグラムのストーリーなどで報告した。元恋人・沙也加さんの4度目の命日を約1週間後に控えたなかで、突然の報告だった。【写真】沙也加さんと顔を寄せる元恋人とのツーショット、現在メンズラ