2026年3月6日に公開される、Snow Manの佐久間大介の初単独主演映画『スペシャルズ』の予告編が公開された。 参考：佐久間大介らが“キメる”『スペシャルズ』ポスター公開主題歌はSnow Man「オドロウゼ！」 本作は、『ミッドナイトスワン』の内田英治が原案・脚本・監督を務めた完全オリジナル作品。年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、とある超高額報酬の任務を受けたことをきっかけに、ダンス大会の