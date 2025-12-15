2026年3月6日に公開される、Snow Manの佐久間大介の初単独主演映画『スペシャルズ』の予告編が公開された。

参考：佐久間大介らが“キメる”『スペシャルズ』ポスター公開 主題歌はSnow Man「オドロウゼ！」

本作は、『ミッドナイトスワン』の内田英治が原案・脚本・監督を務めた完全オリジナル作品。年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、とある超高額報酬の任務を受けたことをきっかけに、ダンス大会の優勝を目指して本気のダンスに挑んでいく。

佐久間は、普段は児童養護施設の心優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤを演じる。そのほか、今回の任務のために殺し屋たちを引き合わせた張本人で風間組のナンバー2・熊城を椎名桔平、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生をNCTの中本悠太、頭に血が上りやすい性格だが人情深い殺し屋・シンを青柳翔、熊城とは兄弟分のような仲だが今ではすっかり落ちぶれてしまった元武闘派ヤクザ・村雨を小沢仁志がそれぞれ演じる。

公開された予告編は、「ダンス経験がある」というだけで集められたやる気ゼロの殺し屋たちによる迫力のカーチェイスシーンから始まる。元殺し屋・ダイヤ（佐久間大介）らが銃撃で相対する中、風間組のナンバー2・熊城（椎名桔平）が、報酬1億円で年齢も性格もバラバラな“超一流の殺し屋”たちに「ダンスチームを組んでもらいたい」と持ち掛ける。ミッションは、なかなかその姿を表さないクセ者ながら、溺愛する孫娘の出場するダンス大会には必ず現れるという裏社会のトップ・本条会の親分の暗殺。変装のためにアフロヘアにお揃いのカラースーツでポップにダンスのステップを踏む姿も垣間見えるが、ダンス大会のために通うことになった練習スタジオでは胸ぐらをつかんだ取っ組み合いをはじめるなどチームとしてまとまりのない5人。そんな中、ダンスの先生となった小学生の女の子に「やる気ある？」と叱られる殺し屋一同の姿も。

刻一刻と迫る暗殺計画。映像の後半では、初披露となるSnow Manによる主題歌楽曲「オドロウゼ！」のノリのいいビートに乗せ、心を入れ替えダンス練習に奮闘する姿や白のスーツに身を包みステージに立つ姿が映されている。

（文＝リアルサウンド編集部）