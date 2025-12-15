プレミアリーグ 25/26の第16節 ウェストハムとアストンビラの試合が、12月14日23:00にロンドン・スタジアムにて行われた。 ウェストハムはジャロッド・ボーウェン（FW）、マテウス・フェルナンデス（MF）、ルーカス・パケタ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ユーリ・ティ