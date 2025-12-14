ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』公開55周年を記念した新コレクションが、ディズニーストア店舗で12月19日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して12月16日（火）より順次発売される。＞＞＞『おしゃれキャット』のアイテムをチェック！（写真7点）ディズニーストアから、『おしゃれキャット』公開55周年を記念した新コレクションが