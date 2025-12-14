全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて2026年1月より毎週金曜23時30分から放送開始となるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。メインキャラクターが大集結したメインビジュアルが公開。主題歌楽曲と共にキャラクターたちの個性が垣間見えるメインPV、追加キャストが公開された。＞＞＞PV場面カットやアーティスト、キャラクター＆キャストをチェック！（写真28点）『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社