【ハイスクール奇面組】メインビジュアル＆PV、主題歌や追加キャスト情報公開！
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて2026年1月より毎週金曜23時30分から放送開始となるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。メインキャラクターが大集結したメインビジュアルが公開。主題歌楽曲と共にキャラクターたちの個性が垣間見えるメインPV、追加キャストが公開された。
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
このたび、TVアニメのメインビジュアルおよびメインPVが公開。
メインビジュアルには、奇天烈なポーズで決めている奇面組の姿を拝むことが出来る。さらに背景のコマの中にかわいい恰好をした河川唯や宇留千絵、天野邪子の姿や、クールに決めた似蛭田妖、雲童塊、切出翔も描かれている。そしてところどころには二頭身の奇面組の姿や、よく見ると春曲鈍の姿も垣間見える。見ているだけで心躍ってくるようなワクワクするビジュアルをすみまでお楽しみを。
さらにメインPVでは、個性的で魅力的なキャラクターたちの姿をご覧いただけるほか、主題歌も公開となった。オープニング・テーマはBREIMEN『ファンキースパイス feat.TOMOO』となり、オルタナティブファンクバンドのBREIMENがシンガーソングライターのTOMOOと共に作り上げ、耳に残るメロディーが癖になる一曲となっている。
またエンディング・テーマは離婚伝説『ステキッ！！』。新進気鋭で話題のアーティスト・離婚伝説による最新曲は、感傷的な歌詞とメロディーが心に沁み、本編のキャラクター達とはまた違った一面を見せてくれるような楽曲になっている。各アーティストよりコメントも到着しました。またPV内でも少し聞くことができる劇伴は岩崎琢が担当する。
また追加キャラクターには豪華なキャストが大集結。零の小学校時代の同級生である春曲鈍を鳥海浩輔、一応中学での零たちの担任・伊狩増代を日笠陽子、零たちが進学した高校での担任・若人蘭を堀江由衣、高校での副担任となる事代作吾を杉田智和が担当。その他教師陣として、石砂拓真を小西克幸、色音好を速水 奨、また高校時代のクラスメイトとして、真実一郎を今井文也、二階胴面一を榎木淳弥、織田魔利を愛美、物月珠美を石川由依、さらに一堂家の面々として、父・啄石を上田燿司、妹・霧を中村カンナ、飼い犬・ラッシーを岡田雄樹が演じる。一部キャストからは、コメントも到着している。
いよいよ放送開始まで1カ月を切ったTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。 ”奇面組” のメンバーはTVアニメでどのような行動で我々を楽しませてくれるのか、放送をお楽しみに。
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
