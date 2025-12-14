バドミントンでパリ五輪女子シングルス代表だった大堀彩さんが、結婚式の様子を公開した。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、英語で投稿。「この数日間は私の人生で最高の時間の一つです」と振り返り、「ＶＩＰの方々、ご家族、スポンサーの方々、そして多くの友人たちに出会えました。一瞬一瞬を心から楽しめました。改めて皆様に心より感謝申し上げます」とつづった。ウェディングドレス姿を披露。夫でマレーシア