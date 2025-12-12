明日、ついに最終回を迎える『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』。エピローグビジュアル Full Ver.が公開。さらにメインキャストとスタッフ総勢48名からファンへ向けたメッセージが到着した。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載された、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 コミックスシリーズ世界累計発行部数1億部を突破する本作は、 ”個性” と呼ばれる超