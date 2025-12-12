【ヒロアカ FINAL SEASON】いよいよ最終回！ エピローグビジュアルFull Ver.公開
明日、ついに最終回を迎える『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』。エピローグビジュアル Full Ver.が公開。さらにメインキャストとスタッフ総勢48名からファンへ向けたメッセージが到着した。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載された、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 コミックスシリーズ世界累計発行部数1億部を突破する本作は、 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が繰り広げられた。
2016年4月の第1期初回放送から9年8カ月、通算8シーズンを数えるTVアニメシリーズが、明日12月13日に放送となるFINAL SEASON第11話（No.170）「僕のヒーローアカデミア」をもって、いよいよ約9年にわたり放送されてきたTVアニメシリーズが ”最終回” を迎える。
その放送前日を迎え、エピローグビジュアルのフルバージョンが公開された。先日公開されたエピローグビジュアル【緑谷出久 ”デク” 】からバージョンアップし、「ここが、僕たちのヒーローアカデミア。」というキャッチコピーとともに、デクとそのクラスメイト20名、担任の相澤消太、そして ”平和の象徴” オールマイトという、総勢23名が笑顔を見せる、 ”最終回” を迎えるにふさわしい爽やかなビジュアルとなっている。
また、TVアニメシリーズの最終回を迎えるにあたり、これまで ”ヒロアカ” を作り続けてきたキャスト陣とメインスタッフ、総勢48名からのファン・視聴者に向けた思いを綴った特別企画【PLUS ULTRAメッセージ】が ”ヒロアカ” アニメ公式サイトで公開された。
主人公・緑谷出久を演じた山下大輝は、「ヒロアカという作品は、堀越先生が魂を込めて描き上げたものに心震わされ、この物語を沢山の人に、皆届けたい！！ という、関係者一人一人のワン・フォー・オールの想いが集まり作られています。僕もその一人になれた事を誇りに思います。これからもデクが、皆が、手を差し伸べ続ける最高のヒーローであろうと前を向いて進んでいくのならば、僕も彼のように真っすぐ前を向いて、この作品のおかげで出会えたかけがえのない皆と進み続けたいと強く思いました。」と熱いメッセージを綴っている。
また、第1期から制作陣を引っ張ってきた長崎健司総監督は、「子供の頃からアニメが好きでした。毎週ワクワクして観ていました。元気や勇気をもらっていました。今では自分の血肉になっています。同じようにファンの皆様に『ヒロアカ』を楽しんでもらえていたら、これ以上うれしいことは無いです！ 長きにわたりご視聴、ご声援ありがとうございました！！ ありがとうございました！！！！」と、熱くまっすぐに感謝の言葉を送ってくれた。
総勢48名からのメッセージは、アニメ ”ヒロアカ” 公式サイト内の特設ページで公開中だ。
そして明日12月13日（土）の最終回放送当日には、全国12の映画館で最終回のリアルタイム上映を含むFINAL SEASON全11話の一挙上映イベント【『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ULTRA SCREENING】が開催される。
その中で8名のキャストが登壇する舞台挨拶パートの一部が、YouTube TOHO animationチャンネルで生配信されることが決定した。山下大輝（緑谷出久役）、岡本信彦（爆豪勝己役）、佐倉綾音（麗日お茶子役）、石川界人（飯田天哉役）、井上麻里奈（八百万百役）、畠中祐（上鳴電気役）、三宅健太（オールマイト役）、そして内山昂輝（死柄木弔役）。第1期から ”ヒロアカ” に出演している彼らが最終回を迎える中での想いをはじめ、このタイミングだからこそのトークを展開する予定。配信時間は、アニメ放送直前の夕方5：20頃から5：30まで、そしてアニメ放送後のよる6：30頃からよる7：00までとなる。
遂に最終回を迎えるTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。最後までお見逃しなく。
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
