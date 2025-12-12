マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が、レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWロドリゴを称賛した。現地時間11日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。マンチェスター・Cとレアル・マドリードは、現地時間10日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節で顔を合わせた。レアル・マドリードの本拠地『エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ』で開催された同試合は、レア